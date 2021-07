Prečo sú vlastne neočkovaní nebezpeční?

Tento článok nemienim ako nejakú antiočkovaciu propagandu. Súhlasím s tým, že očkovanie vo vybraných prípadoch dáva zmysel. Nerozumiem však úplne logike argumentu, že neočkovaní nejakým spôsobom ohrozujú svojich spoluobčanov.

Pokiaľ som to dobre pochopil, vakcinácia nás neuchrání od toho, aby sme COVID dostali (na rozdiel napríklad od vakcíny proti tuberkulóze alebo tetanu), ale jej hlavnou devízou je to, že by mala zabezpečiť hladký priebeh choroby, a z toho dôvodu by bol podstatne menší nápor na zdravotnícke zariadenia.

COVID však môžete dostať aj po vakcinácii, a rovnako ho tým pádom môžete aj prenášať, pretože budete infekční. Len za posledných pár dní je na tému pozitivných testov po očkovaní na webe niekoľko článkov.

Inými slovami, infekciu môžete roznášať aj po očkovaní. Rozdiel oproti neočkovaným je v tom, že priebeh choroby by mal byť vo väčšine prípadov ľahký, a preto o tom, že ste infekčný, ani nemusíte bez testov vedieť.

Pokiaľ je niekto neočkovaný, môže mať priebeh Covidu buď taký, alebo onaký, pri ťažkom priebehu sa prirodzene limituje roznos infekcie.

Z tohoto tu nikde nevidím, čím sú neočkovaní pre spoluobčanov viacej nebezpeční ako očkovaní.

Pokiaľ mám obavy z ťažkého priebehu, tak sa nechám zaočkovat a to, že sa "nezodpovední" občania zaočkovať nedali mi môže byť jedno, pretože sa na JISku nedostanem.

Takže to očkovanie vidím skôr ako osobnú ochranu, nie ako ochranu spoluobčanov, a v tomto by asi každý mal mať slobodnú voľbu sa rozhodnúť.