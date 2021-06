Tak už aj v Čechách máme svojho Georga Floyda

... teda aby som konkrétnejší, Deža Floyda. Je to tak, v Čechách posledných pár dni rezonuje kauza úmrtia šialeného predávkovaného narkomana, ktorý umrel po policajnom zákroku.

Média na túto tému chŕlia články, v televízii prebiehajú jalové diskusie, hlásná trúba rómskej propagandy romea.cz, plne financovaná z daní pracujúcich ľudí, poukazuje na policajný rasismus.

Čo sa stalo? Podľa prvého zverejneného videa traja policajti horko ťažko pacifikovali nejakého týpka a použili pri tom techniku zakľaknutia šije kolenom. Dotyčný po prevoze do nemocnice zomrel.

Podľa predbežnej súdnej pitvy bol predávkovaný pervitínom a mal významný defekt na srdci (a záznamy v registri trestov, samozrejme). K tomu teplota ten deň dosahovala 30 stupňov v tieni. Kto by ale tomuto veril, že.

Podľa ďalšieho videa zverejného políciou, na chodníku leží polonahý týpek, zrazu vyskočí akoby mu do zadku zaviedli kábel s vysokým napetím, napadne na ulici iného polonahého týpka, a keď sa tomu podarí ujsť, tak rukou búši do okna a zpetného zrkadla zaparkovaného auta.

Dnes sa k ucteniu tejto existencie konala dokonca ak nejaká pieta, zapaľovali sa sviečky. Som si istý, že keby polícia nezakročila, sviečky by sa asi zapalovali tiež, len heslá by boli iné. Na piete deklarované heslo "Nesmíme si to nechat líbit" (inak, moje slová, drahí rómski spoluobčania, veru je už na to najvyšší čas), by asi nahradilo "Policie nás dostatečně nechrání".

Jdu blejt, súdruhovia.