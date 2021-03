Existuje duša? A může byť dvojjediná?

Každý človek má vedomie. To, čo cítíme ako naše vlastné ja, To, čím vnímame vlastnú existenciu, prežívame rôzne emócie, činíme rozhodnutia. Skrátka duša.

Pravda, existujú aj vedecké názory, že celé naše vedomie - teda naše vlastné ja - je len "matrix" vytvorený (samo)aktivitou mozgových neurónov, a že naše rozhodnutia sú dané ešte tesne predtým, ako o nich sami vedome rozhodneme.

Neviem posúdiť, či sa tieto koncepty vylučujú alebo podporujú, napadlo ma však pokúsiť sa o ich falzifikovanie jednoduchým myšlienkovým experimentom.

Pred pár dňami som začal čítať knižku Pod kupolou od S. Kinga. A tam hneď na začiatku dôjde k drastickej scénke, keď na mesto padajúca kupola rozreže chudáka svišta, ktorý stál presne na hranici jej línie, na dve polky.

Tento obraz ma priviedol k myšlienkovému experimentu a k týmto otázkam.

Keby bol takto rozpolený človek:

cítil a uvedomoval by si bolesť v ľavej alebo v pravej polke tela?

videl a vnímal by oproti sebe pravým okom ľavú polku tela, alebo ľavým okom pravú polku, alebo snáď obidvoma obidve?

keby sa jedna polka tela previezla kilometre ďaleko, bolo by naše vedomie na dvoch rôznych miestach?

Pripúšťam, že je to trochu morbídna predstava, nejde mi však o morbídnosť, ale o pochopenie fungovania našeho vedomia, našej duše.

Ja nemám na realizáciu tohto experimentu gule, ale ak by sa niekto z Vás už fakt veľmi nudil a šiel do toho, dajte mi prosím vedieť ako to dopadlo o).