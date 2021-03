Netflixovská výchova k Dobru

V tejto zvláštnej dobe čumím do bedne podstatne viac ako za starých časov, a tak ani mňa neminula netflixovská produkcia.

Niektoré veci sa mi páčili (Homeland - okrem 5. až 6. série, Thy Spy), niektoré boli zaujímavé (Dark, Fauda), niektoré som nebol schopný dopozerať, a to napriek tomu, že na ČSFD majú cez 90%, ako napríklad La casa de Papel (prvé tri časti vypadali nádejne, potom sa to scénaristicky úplne zvrhlo).

Ale samozrejme, čo človek, to názor, takže každý to môže vidieť trochu inak.

Každopádne, čo ma zaujalo, to je určite chvályhodná snaha Netflixu o podprahovú (?) edukáciu diváctva ohľadom všeobímajúceho dobra.

V ponuke nových filmov a seriálov nemôžu chýbať (alebo už prevažujú?) tieto charaktery, nie nevyhnutne v tomto poradí a nie nevyhnutne všetky v jednom snímku, aj keď aj také by sa našli:

dobrý, vzdelaný a kultivovaný Černoch

biely hamížny kapitalista

biely ľudský maskulinný odpad

neohrozená žena

statočná žena vodkyňa, šéfujúca parte policajtov alebo vojakov

kladný homosexuálny hrdina, či už gay alebo lesba

homosexuálna erotická scéna (proti lesbickým nič nenamietam, trend je ale momentálne, bohužial, iný), bez ohľadu na to, či to dáva nejakú "pridanú hodnotu" v dejovej linke.

Ako príklad vyššie uvedeného by som uviedol film Bird Box, kde sa dokonca z afroamerického homosexuála v priebehu deja stane heterosexuál.

Inak za celý ten koronavirový rok som sa najviac zabavil pri sérii The Brink, ktorá je na HBO GO. Je to politická satira, tak trochu až paródia, takže nemusíte riešit nejaké nelogičnosti deja, a pokiaľ máte radi čierny humor a predovšetkým politickú nekorektnosť, tak doporučujem.